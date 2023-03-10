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龍德造船掛牌上演蜜月行情 股價盤中飆漲199%

2023/3/10 11:20（3/10 15:01 更新）
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台灣證券交易所10日上午舉行龍德造船上市掛牌典禮，證交所總經理簡立忠（右3）、龍德造船董事長黃守真（左3）、豐證券董事長陳佩君（右2）等人出席並進行擊鼓儀式。中央社記者賴言曦攝 112年3月10日
台灣證券交易所10日上午舉行龍德造船上市掛牌典禮，證交所總經理簡立忠（右3）、龍德造船董事長黃守真（左3）、豐證券董事長陳佩君（右2）等人出席並進行擊鼓儀式。中央社記者賴言曦攝 112年3月10日
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（中央社記者賴言曦台北10日電）龍德造船今天上市掛牌，盤中上演蜜月行情，股價漲幅飆破199%；董事長黃守真表示，看好未來5年訂單表現，目前自主無人艇載台技術成熟，將持續投入研發，相關業務可望成為龍德造船未來成長動能。

龍德造船今天掛牌上市，截至10時50分，股價來到89.8元，上漲59.8元，漲幅199.33%。

國艦國造高效能艦艇後續艦第2階段共5艘標案已在2月14日開標，船體建造經費預估逾90億元，目前龍德造船正在積極爭取，若順利得標，預估訂單能見度將可達2026年；黃守真表示，已於3月2日通過資格標，接下來還有評審關卡，預計約1個月內結果便可出爐。

龍德造船目前國內外業務占營業比例分別為8成及2成，黃守真說，希望能逐步增加國際訂單，理想比重為海內外業務占營業比例各半，未來5年訂單表現看好。

龍德造船積極耕耘自主無人艇技術，黃守真指出，目前載台技術已經成熟，後續會持續投入研發，相關業務預估可望成為龍德造船未來成長動能。

產能規劃部分，黃守貞表示，目前產能利用率為100%，由於龍德造船在蘇花港還有不少空間可以運用，未來會視生產規劃適當增加產能。（編輯：趙蔚蘭）1120310

#龍德造船
#黃守真
#黃守貞
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