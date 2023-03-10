富邦媒2月營收寫同期新高 網家探半年低點

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（中央社記者吳家豪台北10日電）電商業者momo富邦媒受惠年後瘦身商機，保健食品、健身器材等買氣熱絡，今天公布2月合併營收約新台幣78.99億元，月減9.75%，年增13%，創歷年同期新高。

電商集團PChome網路家庭2月合併營收約33.07億元，月減6.99%，年減10.61%，為近半年低點。

富邦媒旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄。其中，momo網路購物2月營收改寫歷史同期新高，年增15.3%，業績占比達96.1%。

富邦媒發布新聞稿表示，隨著開學季到來，機車、筆電、文具等消費需求顯著提升，且疫情解封議題持續發酵，國人旅遊熱潮續旺，帶動旅遊住宿行程、行李箱等買氣熱絡。在口罩禁令的放寬下，美妝商品也有不錯的銷售表現。

富邦媒指出，3月迎來第1季電商購物檔期「3.8女王節」，活動開跑至今人流年增3成。時序進入春天，美妝春季新品陸續推出，加上口罩禁令放寬，將帶動顏值商機。

電商集團美而快公布2月合併營收約2.23億元，月減23.85%，年增9.83%；累計今年前2個月合併營收5.15億元，年增8.27%。

美而快表示，2月合併營收較1月減少，原因為疫情解封國門開放，加上農曆年假長達10天，使旗下電商品牌行銷力道主要瞄準1月農曆年前商機，此為產業常態；另外也與電子事業部門受高庫存水位影響有關。

美而快預估，3月市場消費力道將回溫，且適逢春、冬季換季期，旗下商業、網紅服飾品牌將不定期推出促銷活動，3月營收表現將回歸正常水準。（編輯：楊凱翔）1120310