投資台灣再加碼 元太拚綠色製程擬在竹科蓋新廠

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（中央社記者劉千綾台北10日電）投資台灣再添5家，經濟部投資台灣事務所今天通過審查，其中，全球電子紙領導商元太科技工業近來推動綠色製程，再度加大在台投資力道，規劃在新竹科學園區興建新廠，為在地創造約104個就業機會。

經濟部投資業務處今天透過新聞稿說明，投資台灣事務所再添5家企業擴大投資，包括台商回台方案的越峯電子、元太科技、華邦電子，以及中小企業方案的立達國際電子及永莊公司。

越峯電子為台聚公司投資設立，主要製造及銷售錳鋅及鎳鋅軟性鐵氧磁粉、磁鐵芯。由於碳化矽市場應用逐漸發展成熟，公司規劃在桃園市觀音工業區既有廠房，投資高純度碳化矽粉及高純度碳化矽陶瓷產品線，並導入數位化管理，預期投資完成後，將創造64個就業機會。

元太科技工業擁有最先進電子紙材料及模組的關鍵技術，位居業界龍頭地位，並成功跨足生醫檢測科技領域。元太科技於109年1月申請第1件歡迎台商回台投資行動方案，這次再度增加在台投資，規劃在竹科興建新廠，並增設智慧化電子紙材料產線。

華邦電子為專業的記憶體IC設計、製造與銷售公司，也已於109年申請第1件歡迎台商回台投資行動方案。為持續擴充產能及提升製程技術，預計增聘員工183名，在中部科學園區與南部科學園區既有廠房，增設12吋晶圓智慧化產線，並與工研院共同建置機台預警系統，持續進化12吋晶圓廠效率。

立達國際電子是專業手機周邊及快閃記憶卡的製造商，以自有Gigastone國際品牌銷售全球，將新增聘76名員工，擴大投入逾新台幣2億元在宜蘭興建廠房。

為因應廢棄電動車電池處理趨勢，永莊公司率先投入大量研發能量，將增聘24名員工，投入近2億元在彰濱工業區新建電池處理廠，並導入智慧化DCS控制管理系統到回收產線，有效改善製程。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1335家企業超過2兆356億元投資，預估創造超過14萬個本國就業機會，後續尚有10家企業排隊待審。（編輯：楊凱翔）1120310