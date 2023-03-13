威剛去年每股純益3.19元 擬配息2元
2023/3/13 15:42
（中央社記者張建中新竹13日電）記憶體模組廠威剛去年歸屬母公司淨利新台幣8.3億元，每股純益3.19元，董事會決議每股配發2元現金股利。
威剛表示，去年第4季動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價同步重挫超過20%，不過威剛第4季毛利率仍維持11.1%水準，歸屬母公司淨利1.79億元，季增25.94%，每股純益0.69元。
威剛去年營收349.27億元，毛利率12.57%，歸屬母公司淨利8.3億元，每股純益3.19元；董事會決議每股配發2元現金股利，以今天收盤價69.9元計算，殖利率約2.86%。
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展望今年，威剛指出，受工作天數減少與記憶體價格持續走跌影響，第1季將會是今年營運谷底；預期隨著上游供應商庫存去化開始見效，DRAM與NAND Flash價格跌幅將逐步收斂，第2季營運表現可望優於第1季。
威剛董事長陳立白透過新聞稿表示，除了記憶體市況逐步回溫，電動車、工控、電競等高毛利率產品自第2季起出貨也將揚升，有助於強化下半年毛利率結構，今年營運績效可望較去年成長。（編輯：張良知）1120313
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