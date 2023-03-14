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奇景前進德國嵌入式電子應用展 秀智慧影像感測技術

2023/3/14 11:47
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（中央社記者張建中新竹14日電）嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2023）14日起在德國紐倫堡會展中心登場，面板驅動IC廠奇景光電現場展出新世代WiseEye智慧影像感測應用的終端AI裝置，及應用於虛擬實境的3D感測器。

奇景今天發布新聞稿，WiseEye智慧影像感測事業部副總經理陳有棟表示，奇景與人工智慧（AI）供應鏈合作夥伴，共同探索人工智慧物聯網市場商機，期加速機器AI功能部署，促進廣泛的終端AI應用創新，於嵌入式電子與工業電腦應用展中展示相關技術。

奇景指出，與第1代WiseEye處理器相比，新一代WiseEye處理器的本地推理（local inferencing）能力速度提升30倍，功耗節省40%，適用於資源受限的邊緣裝置。

奇景第2代的WiseEye處理器，搭載人臉特徵點檢測演算法，奇景表示，在筆記型電腦應用，將具更精確的臉部表情識別功能，如偵測頭部姿勢及眼睛注視等，於人物偵測功能上，實現更多人機互動的可能性。

奇景指出，3D視覺AI處理器內建Arm Cortex處理器和Ethos機器學習處理器，提供結構光3D感測功能，可支援各種虛擬實境應用。（編輯：趙蔚蘭）1120314

#奇景
#陳有棟
#WiseEye處理器
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