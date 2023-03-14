海外招商 證交所：吸引外資來台上市或創新板掛牌

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台灣證券交易所董事長林修銘14日在長榮航太、雲豹能源上市掛牌典禮表示，在台灣創新板掛牌的雲豹能源邀請旗下職籃球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在上市典禮站台，創新做法正符合創新板的精神。中央社記者潘智義攝 112年3月14日

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（中央社記者潘智義台北14日電）台灣證券交易所董事長林修銘今天表示，今年積極海外招商，除將在越南設據點，近期也將以個人身分赴日，與當地投資機構洽談，吸引外資來台上市或創新板掛牌。

林修銘今天在長榮航太、雲豹能源科技上市典禮受訪指出，在台灣創新板掛牌的雲豹能源科技邀請旗下職藍球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在上市典禮站台，這個創新做法正符合創新板的精神，將來會邀請更多具創新點子的公司掛牌上市，包括具創新能力的外商。

他指出，證交所已規劃今年中在越南設據點，考察越南、泰國市場，把好的標的迎到台灣，而東南亞設點主要是建立完整的網路體系。

他說，4月中旬將邀請主板及創新板上市公司赴香港、新加坡，與當地投資機構溝通；5月到越南考察設點，並同步了解國內銀行、證券商、會計師事務所到東南亞市場運作或查帳的實際情形，從海外招商到進入台灣資本市場，直至最後監理都是一條價值鏈，須完整掌握。

他認為，東南亞註冊公司到台灣證券市場掛牌，證交所必須有一個完整的資訊網路架構，充分掌握當地產業生態，尤其是配合南向政策，了解產業供應鏈在美中競爭下的態勢。

霍華德在上市典禮致贈證交所簽名籃球，林修銘說，簽名球屬於證交所，要讓大家都能看得到，將讓證交所全體員工投票表決，決定簽名球放在哪個位置。

對於今年可望有30家以上公司掛牌上市，林修銘解釋，預計將有22家以上公司在主板上市、10家以上採創新板方式掛牌，儘管景氣有一些不確定性，但創新板掛牌家數不只要達標，還要超標，因為台灣未來的創新產業聚落「只許成功，不能失敗」。

林修銘表示，雲豹能源是國內再生能源整合服務的領導品牌，在2016年成立，提供案場開發工程、投資、客製化管理等一站式服務，業務囊括太陽光電、儲能售電平台、離岸風電、水處理、生質能源等。

他進一步指出，雲豹能源在台灣陸、水、空布局，包括屋頂最大的太陽能案場，今年更建置3座100MW（百萬瓦）儲能案源，占2025年台灣儲能目標的30%；全台最大的漁電共生台南北門案場，在今年全數併網啟用。而Google向亞洲買的第一度綠電就來自北門案場，綠電客戶包括了Google、美光、Gogoro、玉山銀行，累計簽約8億度。

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此外，林修銘表示，長榮航太科技在1997年從長榮航空的機務本部分切出來，在2019年經過合併，拓展零組件的製造後，以維修為基礎，再跨過製造研發，生產引擎及零件，提供零組件的結構組裝服務，成為台灣飛機維修製造的領導品牌。

截至2022年底，長榮航太重大機體的維修，已累積超過3700次，維修版圖從台灣擴及到全球40多個國家；2005年到2010年更是全球首創完成4架超音速大型貨機改裝工程，創造事業另一巔峰，也受到各國際大廠的肯定。（編輯：張良知）1120314