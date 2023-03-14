六角去年每股賺6.56元 雲品轉虧為盈

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（中央社記者江明晏台北14日電）在全球經營「日出茶太」品牌的六角國際公告2022年稅後淨利2.97億元，較前年翻倍，每股賺6.56元，擬配息6.3元；雲品國際2022年轉虧為盈EPS2.2元 擬配發1.3元股利。

六角國際今天公告2022年財報，全年合併營收新台幣42.11億元、營業利益3.47億元、稅後淨利2.97億元，年增率分別為1%、80％與119%，每股稅後盈餘（EPS）6.56元，超越2021、2020疫情嚴峻時期。

六角指出，2022年營運重返疫情前水準，集團於疫情逆風期間，仍續保持全球市占率，「日出茶太」近3年全球門市淨成長率自2020年10%、2021年10%， 2022年攀升至20%。

六角指出，澳洲子公司Chatime Group展店動能強勁，同店營收成長佳，使規模經濟效益顯現，並藉由集團優化營運管理，改善毛利與與營業費用控制得宜，使得2022全年毛利率44%、營益率8%與稅後淨利率7%，三大獲利指標皆呈現三率三升。

六角董事會今天同步通過下半年度盈餘分配案，將配發現金股利4.3元；加上上半年度配息2元，合計111年度配息6.3元，以六角3月14日收盤參考價169元計，現金殖利率為3.73%。

六角董事長王耀輝指出，2023年日出茶太全球展店目標達1800家，全年獲利拚倍增。

六角說明，日出茶太品牌已在印尼、菲律賓、澳洲、歐美與馬來西亞等國家建立超越百店的經濟規模，目前全球總店數達1400家，為持續開拓全球市場版圖，今年攜手韓國Pizza Maru搶攻韓國手搖飲市場，預計5年達200家市場規模；澳洲子公司Chatime Group因總店數躍居170家，預計今年店數可望達200家。

六角指出，王座國際則受惠部分門市已完成折舊攤提，且隨著台灣經濟生活恢復正常，內用餐飲需求大增，2022年已由虧轉盈，今年初取得「橋村炸雞」台灣獨家總代理權，首店預計將在台北開出。杭州瑞里因應中國大陸疫情封城，已進行營運優化管理，今年可望受惠經濟生活回歸正常。

雲品國際（2748）今天董事會通過2022年度財報，全年度合併營收為20.74億元、年增43%，稅後淨利2億元，每股盈餘（EPS）為2.2元，較2021年轉虧為盈。雲品董事會同步通過2022年盈餘分配共計每股1.3元現金股利。

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雲品說明，2022年仍是受到疫情嚴重影響的一年，在7月暑假開始後消費者面對疫情與消費內需態度明顯轉變，雲品國際營收即開始逐步回升，第4季邊境解封與餐飲宴會等鬆綁措施上路，搭配年底婚宴熱潮、大型宴會外燴、耶誕節與跨年等節慶商機，帶動第4季稅後淨利1.19億元、年增66%，每股盈餘（EPS）為1.31元。

展望2023年，雲品說明，1月在年節大量外食需求激勵下業績爆發，2月因有春酒等商務聚餐加持、228連續假期助攻住房表現，第1季營運可望持續緩步成長，而政府普發現金政策即將上路，雲品國際看好國內旅遊與餐飲消費將迎來另一波熱潮，加上跨境旅遊逐漸復甦，旗下君品酒店國際旅客已經回升至7成。（編輯：潘羿菁）1120314