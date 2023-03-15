卓越去年獲利寫4年新高 擬配息3.3元

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（中央社記者吳家豪台北15日電）教育集團卓越成功公布2022年度財報，隨著國中與國小業務比重攀升，增添成長動能，稅後淨利約新台幣7870.4萬元、年增38.32%，每股盈餘4.16元，獲利寫下近4年新高。

卓越董事會決議通過配發每股3.3元現金股利，股利配發率約79.33%；以14日收盤價51.6元計算，現金殖利率約6.4%。

卓越發布新聞稿表示，國中、國小領域業務合計營收比重自2021年25.02%，提升至2022年29.08%，有效增添集團營運成長動能。

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在多元素養課程推廣、業務銷售結構調整、成本與費用良好控管下，卓越2022年整體毛利率與營業利益率分別達50.15%、13.53%，優於2021年的48.42%、11.71%，去年毛利率改寫歷年新高。

展望2023年，卓越指出，旗下陳立教育已於去年第3季新增新莊分校國中部，並持續針對全台11間分校擴大國中招生計畫，有助帶動高中、國中領域業務。另將拓展具有數學邏輯思維概念的「Brain Max桌遊教具」學習系統業務合作，並從今年起擴張成人教育版圖。（編輯：趙蔚蘭）1120315