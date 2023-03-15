更多編輯台推薦新聞：
「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳吉仲：開放8國雞蛋進口 4月排隊買蛋現象大減
首頁 / 產經
人工智慧
新聞專題
人工智慧1/154
首頁 / 產經

工研院攜手MIH 台灣AI評測接軌國際

2023/3/15 12:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹15日電）工研院今天宣布，與MIH開放電動車聯盟簽署合作意向書，將以AI評測與國際接軌為主軸，協助聯盟及產業制定AI評測標準，如駕駛行為偵測系統、車規資安等，期望完備國內制度並接軌國際，搶攻國際市場。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安透過新聞稿表示，這次攜手MIH，希望在產業面提升台灣智慧化產品國際競爭力，藉由全球相互認可，NML國家度量衡實驗室與美國NIST、法國LNE、英國NPL建置與合作評測實驗室的規劃，促使台灣人工智慧（AI）技術與應用接軌國際。

MIH執行長鄭顯聰說，AI技術已被普遍使用於車輛軟體及晶片中，例如自動駕駛的車輛辨識、行人辨識、紅綠燈辨識；駕駛者行為偵測系統也使用AI技術來偵測駕駛者的疲勞程度及酒駕的可能性。

鄭顯聰表示，MIH邀請工研院加入成為測試與認證工作小組中的共同主席，專責共同建立AI評測標準，作為未來AI技術應用於車輛上準確度、安全度及強健度等指標，提供AI技術信任度，以提升車輛軟硬體的可靠性並促進整車安全。

工研院表示，智慧駕駛不僅車廠要合規，整車或系統、次系統也必須有測試驗證。這次與MIH合作，工研院將持續觀測國際AI最新資訊法規，分享第一手國際資訊；產官學研共同探討推動台灣與國際接軌的AI產業規範與標準。

工研院指出，將視聯盟及產業需求討論輔導提供相關專業技術力；整合並協助聯盟會員爭取資源，提供產業訂定標準、規範、成立實驗室等所需的技術資訊，期望共同強化台灣AI智慧駕駛發展。（編輯：張均懋）1120315

#鄭顯聰
#MIH開放電動車聯盟
#MIH
鄭顯聰
MIH電動車設計大賽10組入圍決賽 最高獎金15萬元MIH前進CES 擬在美俄亥俄州設創新基地
丁邦安
探索6G前瞻技術 逾10國專家齊聚台科大交流
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
ChatGPT新版發布 聊天機器人表現更像人類