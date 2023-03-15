工研院攜手MIH 台灣AI評測接軌國際

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（中央社記者張建中新竹15日電）工研院今天宣布，與MIH開放電動車聯盟簽署合作意向書，將以AI評測與國際接軌為主軸，協助聯盟及產業制定AI評測標準，如駕駛行為偵測系統、車規資安等，期望完備國內制度並接軌國際，搶攻國際市場。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安透過新聞稿表示，這次攜手MIH，希望在產業面提升台灣智慧化產品國際競爭力，藉由全球相互認可，NML國家度量衡實驗室與美國NIST、法國LNE、英國NPL建置與合作評測實驗室的規劃，促使台灣人工智慧（AI）技術與應用接軌國際。

MIH執行長鄭顯聰說，AI技術已被普遍使用於車輛軟體及晶片中，例如自動駕駛的車輛辨識、行人辨識、紅綠燈辨識；駕駛者行為偵測系統也使用AI技術來偵測駕駛者的疲勞程度及酒駕的可能性。

鄭顯聰表示，MIH邀請工研院加入成為測試與認證工作小組中的共同主席，專責共同建立AI評測標準，作為未來AI技術應用於車輛上準確度、安全度及強健度等指標，提供AI技術信任度，以提升車輛軟硬體的可靠性並促進整車安全。

工研院表示，智慧駕駛不僅車廠要合規，整車或系統、次系統也必須有測試驗證。這次與MIH合作，工研院將持續觀測國際AI最新資訊法規，分享第一手國際資訊；產官學研共同探討推動台灣與國際接軌的AI產業規範與標準。

工研院指出，將視聯盟及產業需求討論輔導提供相關專業技術力；整合並協助聯盟會員爭取資源，提供產業訂定標準、規範、成立實驗室等所需的技術資訊，期望共同強化台灣AI智慧駕駛發展。（編輯：張均懋）1120315