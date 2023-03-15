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中菲行去年每股賺18.71元 擬配股利11.2元

2023/3/15 16:52
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（中央社記者賴言曦台北15日電）貨攬業者中菲行2022年營收新台幣411.74億元、年增5.6%，稅後淨利25.38億元、年增9.9%，每股稅後盈餘（EPS）18.71元，董事會決議每股擬配發現金股利10.7元、股票股利0.5元，合計每股分配股利11.2元。

中菲行今天召開董事會，通過2022年合併財務報告，營業額、稅後淨利及EPS皆創歷史新高，每股擬配發現金股利10.7元，股票股利0.5元，合計每股分配股利11.2元，議案將在6月6日股東常會決議。

中菲行說明，去年國際運輸市場面臨嚴峻挑戰，通貨膨脹上揚、美國聯準會縮表升息、中國封城清零、俄烏戰爭等對全球經濟造成影響，加上諸多負面因素，造成供應鏈斷鏈，國際物流業者營運面臨嚴峻挑戰。

中菲行指出，但公司致力建構實體通路和虛擬數位平台的競爭力，以明確市場定位、數位行銷、價值服務吸引客戶，帶動公司營收與獲利創新高。

展望後市，中菲行表示，面對景氣變動及市場變遷，公司將持續運用有資安認證的雲端數位供應鏈管理平台等服務，隨機並及時應變，用多元解決方案，滿足客戶需求，進而達成經營績效目標。（編輯：趙蔚蘭）1120315

#中菲行
#美國聯準會
#俄烏戰爭
俄烏戰爭
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