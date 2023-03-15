Sony手機組織調整 筒塩具隆接任台灣行動總經理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北15日電）Sony全球手機業務組織調整，台灣分公司依循整合策略，原任Sony Mobile Taiwan總經理林志遠3月底退休，由筒塩具隆（Tomotaka Tsutsushio）擔任台灣索尼行動通訊總經理，在台手機相關業務及發展皆不變。

依循Sony全球手機業務整合於Sony Corporation的方針及計畫，Sony Taiwan 與Sony Mobile Taiwan今天宣布，瑞典商索尼行動通訊台灣分公司業務將於2023年4月1日起轉移至台灣索尼公司子公司台灣索尼行動通訊公司。

Sony強調，除原有業務照常運作，將整合Sony資源、採用高效彈性的營運架構，持續推動手機事業在台的進程發展，原任Sony Mobile Taiwan總經理林志遠則規畫於3月底退休，未來將由筒塩具隆（Tomotaka Tsutsushio）擔任台灣索尼行動通訊總經理一職，負責Sony在台手機整體事業的策略規劃與營運。

原Sony Mobile Taiwan總經理林志遠自1997年以來，歷任客服處長、業務協理、業務副總經理，更於2011年起擔任總經理一職迄今達12年，見證台灣電信由2G邁向5G發展，並透過Sony創新科技及精兵策略，有效擘劃Sony在台的手機業務營運策略及通路布局。

即將就任台灣索尼行動通訊總經理一職的筒塩具隆（Tomotaka Tsutsushio）於2005年加入Sony，擁有近30年於行動通訊領域的資歷，在北京、香港等地擔任要職超過10年，並熟稔國際市場，助力推動品牌手機業務發展。

展望後續，Sony指出，筒塩具隆將在更整合的組織架構下發揮集團資源與價值，與台灣索尼行動通訊團隊攜手深耕在地行動通訊市場。（編輯：楊凱翔）1120315