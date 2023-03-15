鴻海5/31股東會 討論訊芯中國子公司A股上市案

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY中國大陸子公司訊芸電子科技（中山），擬申請在中國大陸證券交易所上市，預計在5月31日鴻海股東會上討論。

鴻海今天傍晚公告，訊芯-KY子公司訊芸電子科技（中山）為快速拓展中國大陸相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才及增強全球競爭力，擬向中國大陸證券交易所申請首次公開發行人民幣普通股A股股票，並申請在中國大陸證券交易所上市交易。

鴻海指出，訊芯-KY對訊芸持股比例在上市時，將由目前持股78.05%降為約70%，訊芸仍是訊芯-KY子公司，預期此次發行上市後，訊芸營收及獲利會有新業務導入而成長，因此股權稀釋對未來訊芸獲利歸屬母公司的應占獲利影響不大。

鴻海表示，訊芸加速在中國大陸、越南及全球發展，持續拓展高速光纖收發模組業務，鴻海透過訊芯-KY間接對訊芸持股比例，預計由目前46.46%降至約41.66%。

展望今年營運，訊芯-KY先前法人說明會中預期，今年「先蹲後跳」，毛利率可提升，今年業績希望有兩位數百分比成長幅度。

訊芯-KY越南廠生產光收發模組主要以美系客戶為主，中國廣東中山廠以中國客戶為主。

從產品來看，去年前3季高速光纖收發模組營收占訊芯-KY整體比重約71%，車用電子模組占比約6%。（編輯：潘羿菁）1120315