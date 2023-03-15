全訊去年每股賺3.71元創歷史新高 擬配4元股利

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）砷化鎵製造商全訊科技2022年全年營收新台幣10.34億元，稅後淨利2.49億元，均創歷史新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）3.71元，董事會通過將配發4元股利，其中3元現金股利，1元股票股利。

全訊產品主要為砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）功率放大器（PA）。

全訊表示，2022年營收及獲利分別較2021年增加12.87%與1.16%，改寫歷史最佳紀錄，主要受惠高階國防相關標案產品的出貨比重增加，帶動2022年整體毛利率提升至54.59%。

全訊表示，以目前合約訂單來看，今年國防相關PA產品訂單維持穩健成長，高階利基型產品出貨占營收比重亦維持高檔，目前國防軍工產品訂單能見度已達2024年，將依照客戶排定時程如期交貨，並持續爭取新的政府標案訂單，今年國防軍工領域的訂單可望維持成長。

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全訊表示，除了國防相關功率放大器產品出貨量穩健成長外，在海外軍工產品及商用衛星通訊市場方面亦有所斬獲。自主研發並生產的28GHz毫米波（mmWave）功率放大器，已進軍衛星通訊市場，首波應用在5G小型基地台與低軌道衛星地面接收站。

全訊董事會今天通過2022年度盈餘配發3元現金股利，另外以資本公積配發1元股票股利，優化資本結構，並將繼續維持穩定配息政策。（編輯：潘羿菁）1120315