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長榮海運大方配息 長榮鋼可望賺進股利收入逾10億

2023/3/15 19:22
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（中央社記者賴言曦台北15日電）長榮海運每股擬配息新台幣70元，讓持股長榮海運約1.5萬張的長榮鋼吞進大補丸，粗估今年可望認列10.7億元現金股利，以長榮鋼股本41.7億元估算，長榮海運的股利收入可望貢獻長榮鋼每股淨利2.5元以上。

長榮海運去年每股稅後盈餘（EPS）新台幣87.07元，14日董事會決議每股擬配息70元，以稅後淨利3342.01億元計算，配發率約44.33%；預計5月30日召開股東會。

長榮海運發出的超高股利，讓股東荷包滿滿，據公開資訊觀測站資料，長榮海運大股東之一的長榮鋼，持股長榮海運約1.5萬張，今年可望認列10.7億元現金股利。

另外，長榮集團創辦人張榮發長子張國華，因持有長榮海運約6.3萬張股票，今年可望落袋約44.7億元；長榮海運總經理謝惠全則因在手約41張自家股票，也可望賺進287萬元左右。

長榮鋼2022年稅後淨利25.94億元、年增36.3%， EPS為6.22元，董事會決議每股擬配發現金股利5元，配發總額20.85億元；股東會預計將在6月20日召開。（編輯：楊凱翔）1120315

#長榮海運
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