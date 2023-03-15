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林伯豐：產業民生電價應同步調整 漲幅不應超過8.4%

2023/3/15 20:11
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（中央社記者劉千綾台北15日電）經濟部將召開電價費率審議會，電價是否調漲備受關注。三三會理事長林伯豐今天表示，政府應一視同仁調漲民生和產業電價，建議住宅用電700度以上調漲，但漲幅不應超過去年的8.4%，並呼籲政府重新檢討能源政策。

針對電價調整議題，林伯豐今天在三三會3月例會提出5大建言。首先，他認為電價調漲不是只針對工商業用電大戶，建議住宅用電700度以上調漲，影響用戶約8%。

台電去年虧損新台幣2675億元，今年預計再虧2785億元，至年底恐累虧逾5400億元。林伯豐表示，政府今年增資台電1500億元，稅收超徵也將再撥補500億元，且近日國際油氣煤價較去年回落，建議電價調漲幅度不應超過去年的8.4%，並採分階段性的調漲。

另外，林伯豐說，落實節能改善，降低用電量，鼓勵企業投資節能設施，給予租稅抵減獎勵；另也持續鼓勵民生部門汰換耗能家電設備，給予獎勵補助。

林伯豐建議，政府應參考國際趨勢，重新檢討能源政策，保留核能為基載電力，核二、核三延後除役，並評估重建核四，以達到供電穩定及合理電價。他受訪時表示，不相信不會缺電，不是電價漲3至5%就可以解決，希望政府誠實面對。

林伯豐說，為了避免電價調整影響通膨，建議應加大調降關鍵原物料的關稅及貨物稅範圍、幅度，並延長期限至少到今年12月底。（編輯：潘羿菁）1120315

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