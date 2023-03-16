華紙久堂廠設備升級 明年產能估增逾10%

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（中央社記者賴言曦台北16日電）中華紙漿今天召開法人說明會，纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，非塑產品穩定外銷歐美，數量約為去年的2到3倍，近期也獲國籍航空採用為機上紙杯；久堂廠設備升級預計2024年看到成果，完成後產能約可提升10%至20%。

華紙公布2022年全年度合併營收為新台幣236.5億元、年增7.3%、毛利率10.8%，稅後淨利4.46億元，每股稅後淨利（EPS）0.41元；董事會通過決議，擬發放現金股利0.30元，配發率73%。

陳瑞和表示，漿價去年第2季起走揚，全年平均漿價800美元，今年第1季短纖紙漿行情出現逐月緩跌趨勢，木片則緩跌到3月價格出現支撐，另由於木片運用廣泛，在國際行情的展望能見度不高，因此原料庫存掌控要比以往更嚴謹、精準。

非塑產品部分，陳瑞和表示，全回收食安用紙穩定銷往歐美多國，外銷數量約為去年的2到3倍，且近期獲國籍航空公司採用，成為機上使用紙杯，另以回收纖維製成的牛皮紙膠帶，使用後可跟紙箱同步丟入紙類回收體系，目前已在觀音廠投入生產，月產能約2000噸，並且即將進軍包裝應用領域。

資本支出規劃方面，陳瑞和指出，特殊紙主要生產基地久堂廠目前正在進行設備升級，預計2024年可看到成果，完成後不僅可提升品質及節能減碳，產能還可再成長10%至20%。

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針對近期中國解封對市場的影響，陳瑞和表示，整體來看，中國造紙業市況仍不佳，目前看來還沒有提振的現象，但由於華紙在中國市場的布局不多，因此中國景氣走勢與華紙關係不大。

觀察整體產能狀況及後續景氣，陳瑞和表示，今年南美將有短纖紙漿新產能；文化用紙因為電子化，每年需求量持續維持減少5%到7%的衰退幅度，整體來說無太大變化，特殊紙則無看到大型新產能；目前市場上半年維持庫存去化步調，下半年如果大環境景氣復甦，對特殊紙等產品的看法就會比較樂觀。（編輯：楊凱翔）1120316