張忠謀挺美政策 業者：中國比重下降就是台積電選擇

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天下雜誌16日主辦「張忠謀X克里斯．米勒 半導體世紀對談」，台積電創辦人張忠謀（圖）表示，儘管中國政府野心勃勃，大力發展半導體產業，但他認為中國技術起碼落後台灣5、6年。中央社記者郭日曉攝 112年3月16日

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（中央社記者張建中台北16日電）台積電創辦人張忠謀今天首度表態贊同美國讓中國晶片發展腳步緩下來政策。半導體業者分析，台積電最大市場與最大供應商都在美國，當美中選邊站壓力增大時，從近年台積電中國市場比重下降情況，就可看出台積電的選擇。

張忠謀 今天與「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）針對「台積電如何改變晶片產業與世界」為題，進行將近1小時對談。台積電董事長劉德音及總裁魏哲家、鈺創董事長盧超群、世界先進董事長方略、南亞科總經理李培瑛等多位半導體產業界重量級人士也到場聆聽。

國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸，在聽完張忠謀與米勒對談後表示，張忠謀於對談中主要重申晶片業全球化已死看法，台灣半導體產業在去全球化趨勢下，依然扮演重要角色，不會有巨大改變。

曹世綸表示，張忠謀認為台灣半導體產業同時面臨地緣政治帶來的壓力與挑戰。張忠謀說美國製造成本會比台灣製造成本多50%，半導體恐無法延續成本下降趨勢，晶片無所不在的情況會被影響。

同時，針對美國半導體產業政策想讓中國晶片發展腳步緩下來，張忠謀首度公開表態說，「我對這點沒什麼意見，甚至說我支持這樣方向」。

由於台積電在中國大陸上海與南京投資設廠，張忠謀公開表態支持美國圍堵中國半導體業，頗令部分業界人士感到意外。

不過，一名與會的半導體業者表示，先前外國政府邀請台積電前往當地投資設廠，一開始是以政治因素為主要考量，但近來逐漸衍伸至風險管理與強化供應鏈韌性的需求。

業者說，美國不僅是台積電最大市場，台積電最大的供應商也在美國，當台積電面臨在美國與中國之間選邊站的壓力增大時，從近年台積電中國市場比重下降情況，就可看出台積電的選擇。

此外，業者表示，台積電配合前往美國亞利桑那州投資設廠，美國商務部長雷蒙多卻說「台灣是最危險的地方，美國不能全然仰賴台灣」，且美國未將台灣列為「友岸」，對於台灣產業界的情感造成傷害，可以理解張忠謀說這會是台灣一種困境。

業者指出，去年12月台積電亞利桑那州廠盛大舉辦移機典禮後，「台灣是危險地方」相關言論已不再出現，但美國並未清楚說明；而且美國晶片法案出乎意料設下包括企業回饋「超額利潤」等條件，引起業界譁然，後續局勢發展值得觀察。（編輯：林淑媛）1120316