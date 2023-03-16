觀望氣氛濃 新台幣量縮小貶收30.631元

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（中央社記者蘇思云台北16日電）瑞士信貸消息面衝擊美股，台股也連帶受累，匯市觀望氛圍濃。新台幣兌美元今天收盤收30.631元，小貶3.9分，終結連3升，台北及元太外匯市場總成交金額縮小到9.13億美元。

瑞士信貸崩跌，美股開低後跌勢收斂，台股今天連帶受波及，盤中一度跌至15186.74點，終場下挫166.47點，收在15221.12點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超155.34億元。

外匯交易員表示，外資今天台股賣超，但匯市動作不大，市場觀望氣氛濃，成交量明顯縮小；新台幣兌美元今天開盤價為30.64元，最高來到30.595元，最低為30.65元，最後收30.631元，小貶3.9分。

外匯交易員表示，受到瑞士信貸消息影響，避險資金湧入美元、日圓，不排除可能影響歐洲央行本週決議，新台幣短期可能呈現偏弱整理。近期消息面較多，可能到下週美國聯準會（Fed）貨幣政策揭曉後，方向才會更明確。

根據中央銀行臉書截至下午4時統計，主要貨幣對美元表現，美元指數上漲0.58%，日圓強升1.31%，歐元重貶1.04%，韓元貶0.71%，新加坡幣貶0.3%，新台幣貶 0.13%，人民幣貶0.04%。（編輯：林淑媛）1120316