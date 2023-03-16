鳳凰去年每股虧0.43元 今年營運拚回溫

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（中央社記者江明晏台北16日電）旅行社鳳凰去年受疫情波及，每股虧0.43元，但仍通過資本公積每股擬配發現金股利0.3元，保持上市櫃22年來連續發放股利紀錄，同時看好今年營運回溫，過年檔期買氣已直追疫情前。

鳳凰今天董事會通過111年財報，合併營收新台幣2.02億元、年增35%，營業損失0.59億元、年減11%，合併營業外收支淨收入為0.28億元、減幅為81%，歸屬母公司業主淨損0.31億元，每股稅後損失0.43元。

鳳凰說明，去年大部分時間還是受疫情影響旅遊業，營收持續衰退、政府紓困補助再減縮、國旅收入無法平衡營運導致虧損。

鳳凰董事會通過由資本公積分派股利，擬配發每股現金股利0.3元，保持上市櫃22年以來連續發放股利紀錄。另外，鳳凰將於6月19日召開股東常會。

鳳凰指出，去年第3季政府解除維持900多天的出境旅遊禁團令，為旅遊業注入強心針，不過解封初期市場仍屬觀察期，加上航空公司航班還在恢復中，各國逐步解除疫情限制後，今年寒假過年檔期買氣大幅回升，直追疫情前團體規模。

針對後疫情時代營運策略，鳳凰說，除掌握各熱門旅遊路線正常航班復飛或新開航機位取得，以盡速恢復產品上架，更落實包機策略如鳥取、新潟及菲律賓長灘島等，同時配合歌詩達郵輪7至9月亞洲航程規劃，為營收成長增加動能。

針對高端旅遊市場，鳳凰表示，有增加如歐洲河輪、中南美、南極郵輪等產品，並積極爭取公司行號包團疫後商機。（編輯：潘羿菁）1120316