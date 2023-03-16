7銀行仍銷售瑞信商品 金管會：客戶贖回無流動性問題

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（中央社記者謝方娪台北16日電）繼美國矽谷銀行風暴後，瑞信危機再震動市場。金管會表示，目前國內有7家銀行仍銷售瑞信金融商品，但均有採取風控措施，且目前客戶若要贖回，並無流動性問題。

瑞士信貸（Credit Suisse）日前於財報中承認內部控管存在重大弱點，在瑞信大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）宣布拒絕對瑞信挹注更多資金後，瑞信股價雪崩下滑，驚動瑞士央行出面保證將提供流動性援助。

現在國內仍有少數7家銀行銷售瑞信金融商品，但7家銀行均有採取風控措施，例如僅能銷售給專業投資人、不主動推介、有商品限制或必須取得專案核准等。金管會統計，2022年底銀行客戶持有瑞信金融債及結構型等相關商品曝險部位達新台幣674億元。

金管會銀行局副局長林志吉表示，銀行客戶對瑞信投資餘額實際上已呈現下降，且金管會洽詢幾家大型銷售行，目前客戶若要贖回並無流動性問題，也沒有特別看到有出現大量贖回的現象。

林志吉提到，實際上現在情況還在發展中，有業者認為目前還在密切觀察期，不見得有達到資產須評估減損的程度，香港證監會也提到將密切注意事件相關發展對市場的影響。

根據金管會統計，金融三業合計對瑞信曝險達1572.97億元，其中本國銀行對瑞信集團曝險達489億元。

林志吉指出，國銀對瑞信曝險金額，實際上僅占整體海外曝險逾12兆元部位的0.4%，金管會仍會密切觀察後續相關發展。

另金管會證期局同步公布，截至今天為止，瑞信在台灣發行的國際債券流通在外檔數達27檔，流通在外餘額為21.09億美元（約新台幣627.66億元），占整體國際債券流通在外餘額的1.01%。國際板債市主要買盤為壽險公司。（編輯：楊凱翔）1120316