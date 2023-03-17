產業用電大戶電價調漲17% 工商團體：深感遺憾

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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北17日電）經濟部電價費率審議會拍板平均電價調幅11%，其中高壓以上用電大戶將調漲17%，工商協進會認為，將對產業造成極大負擔，建議短期內不宜再調漲；工總則表示，產業環境正在惡化中，未能分階段緩漲方式，產業界深感遺憾。

經濟部電價費率審議會今天決議，民生用電漲幅2.6%，產業用電漲幅14.2%，平均漲幅11%；產業部分，高壓與特高壓用電大戶調漲17%，產業低壓以內需、微中型企業為主，電價調漲10%，新電價4月1日起實施。

商總理事長許舒博會後受訪表示，工業電價調漲幅度14.2%比去年高，但今年有配套措施，去年下半年用電衰退10%以上產業調幅減半，可減緩對產業衝擊，「雖然不是很滿意，但可以接受」。

工商協進會傍晚發布新聞稿表示，去年已針對用電大戶電費調漲15%，且今年再調漲17%，對於產業造成極大負擔，建議短期內不宜再度調漲，避免削弱整體經濟競爭力。

對於電價調幅減半的配套措施，工商協進會建議，應持續觀察產業發展情況，擴大適用辦理對象。

工總則表示，產業經營環境正在急遽惡化中，此刻大幅調高電價，對產業帶來衝擊，除了牽動物價上漲，也會對勞工就業穩定帶來不利影響，未採分階段緩漲方式，產業界深感遺憾。

經濟部給予景氣衝擊產業提供配套方案，針對去年下半年用電衰退1成給予減半調漲，工總認為，配套措施無助於今年才處於衰退的產業，電價調幅還比去年高，台灣中小企業居多恐無法承擔。

工總指出，2021年用電量最多的是工業部門，約1614億度，占全體57%，服務業與住宅用電約占全體35%，但此次電價調整不符用電的比例原則，恐也無法達到全民節電的效果。

三三會透過新聞稿表示，企業雖然無奈但也只能接受，工業用電大戶貢獻經濟成長率、稅收、出口及創造就業，調漲幅度高達17%，將影響企業投資意願及產業競爭力。（編輯：潘羿菁）1120317