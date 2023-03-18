電視面板價格若續漲至5月 有利轉虧為盈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北18日電）由於面板價格下跌及消化庫存，面板廠友達、群創於2022年都呈現虧損。產業分析師認為，面板廠單月要轉虧為盈，最快也要等到5月電視面板價格漲回到現金成本之上，才有機會開始獲利。

根據台灣證券交易所公開資訊觀測站顯示，面板雙虎友達2022年每股虧損2.39元、群創每股虧損2.76元。

國際數據資訊公司（IDC）資深市場分析師陳建助接受電訪表示，3月面板需求雖有增加，但仍供過於求；面板廠產能並未全開，持續嚴控稼動率，因此只能寄望5月代理商、二線電視品牌鎖定中國的618旺季促銷帶動需求，再待6、7月全球電視市場回溫。

陳建助分析，雖然3月電視面板價格上漲，但仍在現金成本之下，也就是賠錢銷售；必須等價格漲至現金成本之上，售出的面板才開始獲利。他認為，若4、5月電視面板價格仍能續漲，則5月電視面板價格可望回到現金成本之上。

他說，面板廠虧損主要來自電視面板，雖然資訊電子（IT）面板價格仍在跌，但在現金成本之上，並未賠錢出售；預期若7月能發揮旺季需求，迎來急單，則價格有機會上漲。

他解釋，友達、群創產能未填滿就會有損失，但卻也因產量少，有利於面板價格，兩者權衡之下找到合適的產能稼動率。

研調機構集邦科技研究副總經理范博毓表示，電視面板價格預計第2季底有機會回到現金成本之上；液晶顯示器（Monitor）面板則尚未看到回到現金成本上的訊號；筆電面板近期基本上一直都維持在現金成本之上。

至於面板上游材料驅動IC，集邦科技分析師路淑萱指出，經過去年幾個季度的大幅度調整，驅動IC價格來到相對低點，加上庫存也處於相對健康狀態，電視應用已有拉貨動能，預期第2季價格可能持平或小幅下跌。

不過路淑萱預期，驅動IC將隨著庫存降低而回穩，但仍須考量下半年的IC需求備料時間是否足夠，避免交貨時間不足而出現短缺。

陳建助說明，電視面板前4大廠商市占率高達77%，只要市場需求明顯增加，面板廠恢復議價實力，有助於重新回到獲利模式。（編輯：張良知）1120318