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台對瑞信曝險逾2000億 黃天牧：金融業沒踩AT1債

2023/3/20 13:17（3/20 13:33 更新）
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金管會主委黃天牧（左）20日在立法院財政委員會表示，金融業對瑞信曝險新台幣1565億元、投資人曝險約900億元，目前了解金融業並未投資AT1債。中央社記者吳家昇攝 112年3月20日
金管會主委黃天牧（左）20日在立法院財政委員會表示，金融業對瑞信曝險新台幣1565億元、投資人曝險約900億元，目前了解金融業並未投資AT1債。中央社記者吳家昇攝 112年3月20日
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（中央社記者謝方娪台北20日電）瑞銀收購瑞士信貸，瑞信發行的AT1債將被註銷，引起外界憂心金融業會否踩雷。金管會主委黃天牧揭露，金融業對瑞信曝險新台幣1565億元、投資人曝險約900億元，目前了解金融業並未投資AT1債。

AT1債為額外一級資本債，屬於CoCo Bond（俗稱應急可轉債）的一種，若出現經濟動盪以致金融機構虧損、需要增加資本，金融機構可將所發行的應急可轉債強制轉換為股票，以拉高自有資本水位，為較高風險金融商品。

為避免全球金融巿場再陷動盪，在瑞士當局促成下，瑞銀集團同意以30億瑞士法郎（折合約32.3億美元）收購對手瑞信銀行。媒體報導，為遵循瑞士金融監管機關要求，瑞信發行的160億瑞郎（折合約173億美元）AT1債券將被註銷。

黃天牧今天赴立法院財政委員會，針對「美國銀行倒閉事件會否引發新金融危機及台灣金融產業曝險程度與因應之道」進行專題報告並備質詢，民進黨立委吳秉叡、國民黨立委賴士葆、曾銘宗等朝野立委關切金融業是否持有瑞信AT1債券而出現損失。

黃天牧坦言，瑞信發行AT1這類承擔資本風險的債券會被全部打銷，若金融機構投資到此類債券，恐怕將沒有任何殘值。

不過，黃天牧提到，根據金管會初步了解，保險業投資瑞信逾1000億元、銀行業也有投資瑞信，金融機構對瑞信曝險合計1565億元、投資人對瑞信曝險約900億元；目前金融機構並無投資到將被打銷的AT1債券，確切情況由各金融機構對外說明。

央行副總裁嚴宗大表示，央行自2016年起就停止和瑞信有任何業務往來。（編輯：張良知）1120320

#黃天牧
#瑞信
#瑞銀
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