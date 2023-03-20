更多編輯台推薦新聞：
法國年改引抗爭及不信任投票 重點一次看
國際

法國年改引抗爭及不信任投票 重點一次看

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

瑞銀收購瑞信未能安撫投資人 亞股全面收跌

2023/3/20 19:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港20日綜合外電報導）瑞士銀行集團（UBS）出手收購瑞士信貸銀行（Credit Suisse），以及央行誓言對陷入困境的銀行提供流動性的消息，未能安撫投資人對金融業的憂慮，亞洲股市今天全面挫跌。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）本週將召開利率決策會議，市場越來越多聲浪臆測聯準會將暫停升息，以穩定市場。

亞洲股市今天隨著歐美股市上週頹勢挫跌。

香港權值股匯豐銀行（HSBC）對瑞信風險債券的曝險，引發市場疑慮，拖累港股重挫，恆生指數收跌2.7%。渣打銀行（Standard Chartered）同樣收跌。

香港金融管理局表示，香港銀行部門對瑞信的曝險「不大」。

亞洲其他銀行股也遭波及，日本三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group）、澳洲國民銀行（National Australia Bank）和印度工業信貸銀行（ICICI）皆挫跌。

日本政府表示，日本金融機構的整體流動性和資本充裕，金融市場大致穩定。

法國央行首長則在歐股開盤前表示，瑞信事件未對歐洲銀行造成影響。

東京、雪梨、首爾、上海、新加坡和台北股市都收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120320

#瑞信
#亞洲
#聯準會
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族