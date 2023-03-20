瑞銀收購瑞信未能安撫投資人 亞股全面收跌
2023/3/20 19:56
（中央社香港20日綜合外電報導）瑞士銀行集團（UBS）出手收購瑞士信貸銀行（Credit Suisse），以及央行誓言對陷入困境的銀行提供流動性的消息，未能安撫投資人對金融業的憂慮，亞洲股市今天全面挫跌。
法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）本週將召開利率決策會議，市場越來越多聲浪臆測聯準會將暫停升息，以穩定市場。
亞洲股市今天隨著歐美股市上週頹勢挫跌。
香港權值股匯豐銀行（HSBC）對瑞信風險債券的曝險，引發市場疑慮，拖累港股重挫，恆生指數收跌2.7%。渣打銀行（Standard Chartered）同樣收跌。
香港金融管理局表示，香港銀行部門對瑞信的曝險「不大」。
亞洲其他銀行股也遭波及，日本三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group）、澳洲國民銀行（National Australia Bank）和印度工業信貸銀行（ICICI）皆挫跌。
日本政府表示，日本金融機構的整體流動性和資本充裕，金融市場大致穩定。
法國央行首長則在歐股開盤前表示，瑞信事件未對歐洲銀行造成影響。
東京、雪梨、首爾、上海、新加坡和台北股市都收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120320
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