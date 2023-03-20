友達彭双浪：加強與富采供應鏈關係

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（中央社記者潘智義台中20日電）為擴大新世代面板技術微發光二極體（Micro LED）競爭力，面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，將積極整合與上游LED廠富采的供應鏈關係。

因富采董事長李秉傑已在法人說明會公開宣布，將在今年退休，市場盛傳彭双浪將接任董事長，甚至可能將富采納入友達集團。彭双浪今天在2023智慧友達展表示，因李秉傑將不參加今年的富采董事選舉，自己目前擔任富采副董事長，將會召集董事會召開。

彭双浪目前專任友達董事長，並負責集團的策略規劃及整合，將執行長的工作交棒給總經理柯富仁，由於友達轉投資富采，鎖定微發光二極體（Micro LED）市場，兩家公司的關係備受矚目。

彭双浪說明，友達在2012年投資微發光二極體，目前已近商業生產模式，而微發光二極體最重視上下游的緊密游整合，友達對富采持股從5.4%到17.5%，已是最大股東，遠超過第2大股東的持股2%。

他解釋，因為看到微發光二極體上游材料的重要性，所以投資富采，一定會盡最大的努力讓集團在微發光二極體產業領先，也希望富采能在微發光二極體產品獲利。

另外，友達規劃在北美設廠，他指出，地點今年會決定，以生產車用面板為主，因是後段模組，投資金額不大，越南廠（預計明年首季量產）同樣屬於後段模組，投資金額也不大。

提到在美設廠，友達規劃投資車用面板模組，對於美中對立造成區域分工，供應鏈從長鏈變短鏈，彭双浪認為，現在只要美中矛盾，這樣的情況就無法避免，尤其車用面板市場，因未來車用面板整合的面板變很大，若從亞洲運到歐美，運輸成本太高，所以客戶要求當地交貨，設廠地點可能靠近下游客戶，或具備便利交通的地點。

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提及美國制裁中國，他直言，從過去30、40年全球化的經驗，不管從公司經營，成本控制，或到消費者能享受到相對便宜的物價都很有幫助；但若因美中衝突，而回到不經濟的生產模式，成本一定會上升，消費者也無法享受便宜的商品，再加上綠色通膨，淨零碳排已是必須達成目標，對總體經濟及消費市場都會造成衝擊。

對於國際銀行風暴是否為「黑天鵝」，還是「黑天鵝」就只剩俄烏戰爭。彭双浪表示，就看銀行風波能否儘快止血，只要沒產生系統性風險就沒問題，且目前看起來也還好。但俄烏戰爭結果很難說，因造成原物料、糧食上漲，也是通貨膨脹很大的助力，如果不解決，通貨膨脹率要回到2%至3%附近很難，尤其原物料、能源短缺，是造成歐洲消費市場低迷主因。（編輯：楊蘭軒）1120320