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台股遇月線反壓 法人：靜待FOMC會議結果出爐

2023/3/21 18:20
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（中央社記者賴言曦台北21日電）歐美股市反彈，帶動台股開高震盪，一度逼近月線15555點，法人分析，FOMC會議即將在本週登場，加上歐美金融機構問題仍有疑慮，市場短期將持續觀望，靜待變數釐清。

美股收紅帶動台股同步回神，盤面上電子、金融齊發威，激勵指數一度上漲128點，逼近月線關卡，隨後因賣壓湧進航運股，拖累指數漲勢收斂，終場上漲93.48點，收在15513.45點，漲幅0.61%，成交值新台幣2201.96億元。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪時分析，雖然加權指數今天隨美股收紅，但後續還有變數要釐清，包含美國聯邦準備理事會（Fed）即將在本週召開的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，屆時將釋出後續升息走勢，影響投資人對市場的看法。

另外，雖然全球六大央行聯手提供美元流動性，瑞士銀行集團（UBS）也出手收購瑞士信貸（Credit Suisse），但黃文清認為，第一共和銀行（First Republic Bank）股價仍然暴跌，顯示後續仍應留意歐美區域銀行的情況，預估在系統性風險明朗化前，指數短線會呈現狹幅震盪。

期貨法人認為，指數目前面臨月線15555點反壓，加上市場仍在觀望FOMC會議，預估近日台股將維持下檔有撐，但上攻不易的整理格局。（編輯：楊凱翔）1120321

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黃文清
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