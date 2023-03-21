瑞信被瑞銀收購 金管會：台北證券分公司營運正常

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（中央社記者謝方娪台北21日電）瑞信銀行被瑞銀集團收購，金管會表示，目前瑞信台北證券分公司營運仍正常，金管會將持續關注瑞信在台據點財務及業務狀況，適時提出因應措施。

為避免全球金融巿場再陷動盪，在瑞士當局促成下，瑞銀集團同意以30億瑞士法郎（折合約32.3億美元）收購瑞信銀行。目前瑞信在台灣僅一處據點，營運狀態備受關注。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會表示，瑞信在台灣設有台北證券分公司，僅經營證券經紀業務並兼營期貨經紀業務，且客戶均為法人，以國內外機構投資人為主。

根據金管會證期局統計，截至今年2月底，瑞信台北證券分公司證券經紀市占率為0.646%，期貨經紀市占率為0.001%。

營運重要指標上，今年2月底瑞信台北證券分公司現金及約當現金達新台幣38.7億元，占公司資產58.39%；前2月瑞信台北證券分公司自結稅前淨利774萬元，資本適足率達2206%、流動比率為354.74%。

張子敏指出，經金管會了解，瑞信台北證券分公司目前營運正常，金管會將持續關注瑞信台北證券分公司財務及業務狀況，適時提出因應措施。

至於瑞信在台據點是否將和瑞銀在台據點合併，張子敏表示，是否合併依業者政策，後續若要合併，業者必須向金管會提出申請。（編輯：林淑媛）1120321