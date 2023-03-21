台灣對瑞信曝險2173億 境外基金踩雷AT1部位仍在查

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（中央社記者謝方娪台北21日電）金管會今天公布最新清查，金融三業對瑞信曝險達新台幣1555.97億元，另銀行客戶持有瑞信金融商品及投資人透過境內外基金持有瑞信曝險合計則達617.31億元。

瑞士銀行將以30億瑞士法郎（折合約32.3億美元）收購陷入信心危機的瑞信銀行，在瑞士金融監管機關要求下，瑞信發行的160億瑞郎（折合約173億美元）AT1債券將被註銷。

金管會今天公布截至2月底最新統計，本國銀行對瑞信曝險461億元、保險業對瑞信曝險1093億元、證券期貨業對瑞信曝險1.97億元，合計金融三業對瑞信曝險達1555.97億元，金融業全數未直接投資瑞信AT1債券。

金管會說明，保險業對瑞信相關商品投資曝險達1093億元，占保險業可運用資金的0.35%；證券期貨業對瑞信曝險1.97億元，全為債券部位，占整體證券期貨業淨值僅0.03%，影響不大。

雖然金融業未直接踩雷瑞信AT1債券，據金管會統計，國銀客戶持有瑞信相關金融商品曝險達571億元，其中有5家銀行客戶持有瑞信AT1債券，金額達16億元。金管會強調，銀行須落實關懷客戶並提供客戶相關資訊。

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基金曝險方面，2月底國內投資人透過投信基金持有瑞信曝險僅0.28億元，其中並無投資到瑞信AT1債券，1月底國內投資人透過境外基金持有瑞信曝險達46.03億元，其中有多少投資到瑞信AT1債券，尚在統計中。

媒體關注，有一家投資管理機構已自行揭露有15檔境外基金踩雷AT1債券部位，金管會表示，若按國內投資人投資境外基金比例換算，投資人透過15檔境外基金投資到瑞信AT1部位約為7294萬元，至於投資人在境外基金踩雷瑞信AT1的整體情形，投信投顧公會仍在統計中。（編輯：潘羿菁）1120321