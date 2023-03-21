瑞信AT1債將變壁紙 金管會：5家銀行客戶踩雷16億

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瑞士銀行將以30億瑞士法郎收購瑞信銀行（圖），在瑞士金融監管機關要求下，瑞信發行的160億瑞郎（折合約173億美元）AT1債券將被註銷。（圖取自facebook.com/creditsuisse）

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（中央社記者謝方娪台北21日電）瑞信發行的AT1債將被註銷，金管會清查，本國銀行本身並無投資瑞信AT1債，但有5家銀行客戶持有瑞信AT1債，金額達新台幣16億元。金管會將要求銀行關懷客戶並提供相關資訊。

瑞士銀行將以30億瑞士法郎（32億3000萬美元）收購陷入信心危機的瑞信銀行，在瑞士金融監管機關要求下，瑞信發行的160億瑞郎（折合約173億美元）AT1債券將被註銷。

金管會公布今年2月底最新統計，本國銀行客戶持有瑞信相關金融商品曝險達571億元，其中有5家銀行客戶持有瑞信AT1債券，金額達16億元。

本國銀行自身對瑞信曝險461億元，其中包括金融債券投資362億元、資金拆存74億元等，但其中全無投資到AT1債券。

針對銀行後續如何協助踩雷瑞信AT1債券的客戶，金管會銀行局副局長童政彰表示，先前瑞信集團已有警示風險出現，金管會去年11月14日已通函要求銀行必須因應國際金融情勢變化，強化銷售金融商品控管程序，落實建立預警管控機制並確保客戶權益保障2大原則。

在落實預警管控機制方面，金管會要求銀行針對所銷售金融商品的發行機構建立並強化動盪事件預警管控機制，若發行機構發生重大信用風險事件、財務危機、重大舞弊案件等，銀行應即時掌握相關資訊並審慎評估。

童政彰舉例，銀行應訂定一定條件下金融商品停賣策略、協助理專和客戶溝通並提供相關處理措施、建立協助客戶贖回交易等作業程序。

至於確保客戶權益保障方面，金管會要求銀行必須主動關懷客戶，也必須讓客戶掌握最新資訊變化，讓客戶進行投資決策時有評估依據。

童政彰表示，若不幸發生銀行客戶投資到的金融商品觸及違約等情況，銀行對客戶的關懷和相關資訊提供都是必要作業，並應落實金管會要求的建立預警管控機制及確保客戶權益保障2大原則。

本國銀行雖然未投資瑞信AT1債，金管會統計，有1家銀行投資到國內其他金融機構發行的AT1債，金額為0.7億元。

另有17家銀行銷售其他國際知名大型金融機構發行的AT1債給客戶，金額達345億元，主要銷售對象均為專業投資人且相關發行者在國際金融市場仍算穩健經營。（編輯：潘羿菁）1120321