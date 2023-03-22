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揮別疫情谷底 美食-KY、雅茗-KY營運拚復甦

2023/3/22 12:21
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（中央社記者江明晏台北22日電）去年疫情衝擊餐飲股，有在中國布局的業者受挫更深，美食-KY EPS探掛牌以來低點，今年已見營運好轉，雅茗-KY去年每股大虧7.92元，今年營運重心轉向美國市場拚復甦。

經營85度C等品牌的美食-KY公告2022年度獲利，每股盈餘2.68元，為掛牌以來新低，公司針對111年度擬配發現金股利2.5元，配發率超過9成，為上市以來的新高。

法人觀察，2022年受到中國COVID-19封控影響，美食-KY上半年出現罕見單季虧損，拖累全年度獲利年減56%；但下半年在美國市場加速成長、中國市場轉虧為盈帶動下，稅後淨利已較上半年跳升5成，谷底反彈。

美食-KY今年前2月合併自結營收新台幣34.1億元，較去年同期成長5.4%，展望2023年，美食-KY指出，美國市場預期將受惠加速展店貢獻，帶動營收持續成長，北美市場今年前2月營收較去年同期增加逾3成，至於中國大陸的營收動能，也開始有顯著改善，前兩月營收年減幅度收窄至低個位數，第1季也開始看到總體景氣復甦跡象。

在中國疫情衝擊下，擁有手搖飲品牌「快樂檸檬」的雅茗-KY去年第4季營收寫下新低，使得每股虧損來到3.13元，全年虧損則擴大至2.8億元，每股大虧7.92元，為歷年來低點。

雅茗-KY日前已宣布，會將中國大陸事業轉型，改以品牌授權方式，在中國進行快樂檸檬品牌的經營及業務拓展，未來不排除處分大陸事業。

雅茗-KY董事會也通過，減資彌補虧損案，為改善財務結構並彌補累積虧損，擬減資44%，減資後股本將由近3.58億元降至2億元。

雅茗-KY說，自疫情爆發以來，逐步將營運重心轉移到中國以外市場，並已在美國站穩腳步，目前快樂檸檬在美有超過100家店，預估2024年在美國拓展200家店的目標應可達成。（編輯：趙蔚蘭）1120322

#雅茗-KY
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