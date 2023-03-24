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汎德永業去年每股賺18.28元 擬配現金15元

2023/3/24 22:23
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）汎德永業2022年營收獲利均創新高，每股盈餘（EPS）來到18.28元。董事會決議去年盈餘每股將配發現金股利15元，汎德永業表示，2023年在電動車銷售動能強勁、晶片缺貨潮可望逐漸緩解下，營運展望樂觀。

受惠新車產品線完整齊全，汎德永業2022年訂單及銷售力道強勁，推升合併營收達新台幣440.6億元，歸屬母公司稅後淨利14.8億元，營收及獲利雙創歷史新高。

汎德永業2022年毛利率12.13%、營益率4.15%、稅後淨利率3.35%，相較2021年，持續繳出三率三升表現；2022年每股稅後盈餘（EPS）18.28元，同步寫下歷史新高表現。

汎德永業今天董事會通過2022年度盈餘分配案，將配發現金股利15元，配發率約82%；以今日收盤價239.5元計，股息殖利率約6.26%。

展望今年，汎德永業表示，看好台灣新車及電動車市場仍將持續火熱，加上晶片缺貨潮可望逐漸緩解，新車到港情況將更為穩定，手上累積的大量訂單有望在今年陸續交車，預期今年營運可望持續成長。（編輯：楊蘭軒）1120324

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