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台積電悼念摩爾 稱其奉獻將繼續啟發人才推動創新

2023/3/26 10:26
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（中央社記者江明晏台北26日電）英特爾共同創辦人摩爾（Gordon Moore）與世長辭，台積電今天發聲明表示「深感遺憾」，並指出摩爾定律成為半導體產業發展基礎工程理論，他的奉獻將繼續啟發未來世代人才推動創新。

英特爾公司（Intel Corp.）25日宣布，共同創辦人摩爾與世長辭，享耆壽94歲。

台積電今天稍早發聲明表示，「深感遺憾」，謹此悼念英特爾的共同創辦人暨半導體先驅之一摩爾逝世。

台積電指出，摩爾於1965年提出「摩爾定律」（Moore’s law），成為了半導體產業發展的基礎工程理論，他的奉獻將繼續啟發未來世代的人才推動創新。

摩爾是半導體產業先驅，曾提出「摩爾定律」，認為因製程技術提升，晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加一倍，預測電腦運算能力將在數十年間穩定成長。

台積電創辦人張忠謀先前已透過台積電發布回應表示，「很悲傷聽到戈登（Gordon Moore）逝世的消息，戈登是我很尊重、並且相知超過60年的摯友」。（編輯：楊蘭軒）1120326

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摩爾
英特爾共同創辦人摩爾辭世 「意外的企業家」奠定半導體格局摩爾勾勒半導體升級標竿 專家：3大方向助定律延續
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