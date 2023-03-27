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台積電亞利桑那州廠首次增資達35億美元 投審會通過

2023/3/27 17:48（3/27 18:28 更新）
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台積電在美國鳳凰城的新廠移機典禮，廠房建築上高掛美國國旗、亞利桑那州旗和「美國製造」標語。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日
台積電在美國鳳凰城的新廠移機典禮，廠房建築上高掛美國國旗、亞利桑那州旗和「美國製造」標語。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日
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（中央社記者劉千綾台北27日電）台積電亞利桑那州廠總投資金額400億美元，堪稱美國史上規模最大外國直接投資案之一，隨著當地工程推進，今天經濟部投審會通過台積電美國廠首次增資案，增資規模為35億美元。

經濟部投資審議委員會今天召開第1221次委員會議，會中通過1件僑外投資和6件對外投資，僑外投資金額約292.2億元，對外投資逾50.4億美元（折合新台幣近1521.4億元）。

投審會於2020年12月核准台積電申請赴美設立亞利桑那州廠，今天則是通過台積電申請以35億美元增資100%持股的子公司TSMC Arizona。

台積電亞利桑那州廠去年12月舉行移機典禮，宣布第1工程將於2024年量產4奈米，第2期工程預計2026年開始生產3奈米製程。1、2期總投資金額達400億美元。

投審會發言人蘇琪彥受訪表示，台積電此次以35億美元增資美國子公司，為增加營運資本。

另外，鴻海因擴廠有資金需要，投審會這次通過2件投資案。包括鴻海以3億6124萬7928美元增資新加坡 ECMMS PRECISION SINGAPORE PTE. LTD.，再轉增資墨西哥 PCE TECHNOLOGY DE JUAREZ S.A. DE. C.V.，用以生產電動汽車電子零件。

鴻海以5億美元增資新加坡 FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，再轉增資印度 FOXCONN HONHAI TECHNOLOGY INDIA MEGA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED，用以生產手機及其零 配件電子產品。

投審會也通過2件藥華醫藥股份有限公司投資案，蘇琪彥說明，藥華藥新藥準備上市，有相關行銷業務，因此分別以8000萬美元增資日本PHARMAESSENTIA JAPAN KK、以2億美元增資美國 PHARMAESSENTIA USA CORPORATION。

緯穎科技服務股份有限公司以4億美元增資美國 WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，從事經營高密度伺服器、儲存設備的銷售業務。

僑外投資部分，德商 YUNLIN HOLDING GMBH 以貨幣債權292億2712萬5050元增資允能風力發電股份有限公司，從事經營發電業，以充實公司股本並改善公司財務結構。（編輯：潘羿菁）1120327

#台積電美國廠
#台積電亞利桑那州廠
#蘇琪彥
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蘇琪彥
投審會：今年前兩月對外投資金額年增逾101%
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