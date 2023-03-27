南寶2022年每股賺14.44元創新高 擬配息10元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北27日電）南寶樹脂今天公告2022年歸屬母公司淨利新台幣17.41億元，年增98.8%，每股盈餘14.44元，創新高；擬配發現金股利每股10元，同寫歷史新高，現金股利發放率近7成。

南寶發布新聞稿指出，董事會今天通過2022年度盈餘分配案，在2022年營收、獲利、每股盈餘皆創下歷史新高情況下，也將盈餘配發現金股利每股10元，同寫歷史新高。

南寶統計，2022年第4季合併營收為55.78億元，年增14.3%。由於運動品牌客戶持續回補庫存，運動鞋材及服飾接著劑業務表現佳，加上2021年受越南疫情影響基期低，因此營收年成長幅度較大。

南寶說明，第4季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增17.1%，占第4季營收比重74%，建材與塗料業務第4季則年增4.6%，占營收比重22%。

南寶2022年第4季毛利率為26.6%，產品價格調整以反映成本上漲的成效逐步反應，第4季毛利率較第3季回升2.3個百分點，自2021年第4季落底以來已連4季提升，逐漸接近歷史平均水準。

南寶統計，第4季歸屬母公司淨利為3.14億元，年增121.3%，每股盈餘2.6元。

南寶2022年全年合併營收創歷史新高，達220.04億元，年增22.4%。營業利益率方面，在嚴格控制營業費用及經濟規模擴大下，營業利益率上升2.4個百分點至8.3%。（編輯：林興盟）1120327