蔡明介：IC設計業未來挑戰巨大 籲推台版晶片法案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹28日電）台灣半導體產協會今天發布台灣IC設計產業政策白皮書，白皮書諮詢總顧問聯發科董事長蔡明介示警，台灣IC設計業未來面臨的挑戰非常巨大，尤其是人才問題，當前政府角色越來越重要，呼籲推出完整的台灣晶片法案。

蔡明介表示，半導體產業最近幾年成為世界關注的焦點，台灣半導體產業過去發展是天時、地利、人和缺一不可。50年前有李國鼎與孫運璿兩位資政的支持，後來由工研院引進設計與製造技術，這是過去50年來最重要的國家級政策，成就台灣當前世界產值第1的晶圓代工與世界第2的IC設計業。

蔡明介表示，20年前，政府有成功的「矽導計畫」，擴大培育人才，台灣IC設計業才有現今的規模，此外，還有成功的「副產品」，催生了中央處理器的矽智財公司晶心科，是個很好的「意外」。

蔡明介說，「晶片戰爭」是最近很紅的一本書，值得一看。日前與作者米勒座談，讓他了解台灣IC設計實力，除了聯發科外，還有瑞昱、聯詠及群聯等也很成功，另外，IC設計業的成功不是只靠政府補貼，廠商自己很努力。

蔡明介表示，IC設計業是以腦力創造附加價值，人均產值達新台幣2000萬元，高於半導體製造業，也高於腦力密集的軟體服務及生物科技業，不過，與美國同業相比仍有很大成長空間。

蔡明介說，近來歐、美、日、韓等國政府動輒用高額補貼、稅負優惠獎勵半導體在地化，自駕車、高效能運算、AI都需要先進製程科技，中國企業開始布局且得到政府補助，歐盟也獎勵高階生態系統，強調IC設計重要性。

他表示，中國受美國禁令影響，資金會流向成熟製程產品，台灣中小型IC設計公司恐將首當其衝，政府應依照不同產業特質調整產業政策與資源。

受過去教改後遺症、少子化及中國大陸惡性挖角問題影響，蔡明介說，台灣人才問題是IC設計業未來面臨挑戰最大問題。

蔡明介表示，政府角色越來越重要，應推出完整台灣晶片法案，理解產業的政策規劃，擬定執行計畫，並下決心執行，且不只關注半導體製造，還要關注IC設計及軟體等方面。

他說，希望少用「無敵艦隊」、「國家隊」用語，因為有點誇大，20年前有「兩兆雙星計畫」，現在檢討起來是活生生的失敗例子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡明介表示，IC設計業未來挑戰非常巨大，期待產、學、研持續投入，以務實態度及實際作為提升整體實力。

台灣IC設計產業政策白皮書從總體戰略、人才政策及營運環境三構面，提出6大建言，包括擘劃與推動國家層級的半導體戰略、採取積極性的預算編列以強化推動力道、擴大培育IC設計人才並爭取海外人才、重新檢視外商來台設立研發中心政策、強化IC設計核心技術掌握與布局、協助業者整併與國際化以促進產業升級。（編輯：林淑媛）1120328