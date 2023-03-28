經濟部：新修正商品標示法完成公告 5/18施行

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（中央社記者曾智怡台北28日電）商品標示法去年5月18日由總統公告修正，經濟部今天宣布，完成公告修正依商品標示法授權訂定的各項特定商品標示基準，將於今年5月18日開始適用；新法生效前已流通市場商品，無須依新法重新標示。

商業司透過新聞稿說明，在新法施行後，新流通進入市場的商品，應依據新法進行標示；至於新法生效前已流通進入市場的商品，則可不用依新法重新標示，但地方政府有稽查需要時，業者應提出相關文件說明商品流通進入市場的時點。

針對業者關切新法新增進口商品應標示「國外製造商或國外委製商之外文名稱」的規定，經濟部說明，如果商品是由國內業者委託國外製造再進口，其委製商為國內業者，這種情況可以標示國內委製商的中文名稱，無須再標示國外製造商名稱。

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新標示規定生效在即，經濟部提醒業者，一般商品應依規定進行標示才可於國內流通販賣；也提醒消費者須選購符合標示規定的商品，以保障自身權益。

為利業界了解新規，經濟部商業司於Youtube頻道「全國商工行政服務入口網」放置「新修正商品標示法說明（影音教材）」，並製作「新修正商品標示法QA」、「商品標示範例」及「應標示事項及標示方法自主檢核表」等相關資料，放置在網站資料下載項下的「商品標示行政書表&參考資料」。（編輯：趙蔚蘭）1120328