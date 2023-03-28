台捷經貿合作洽談會落幕 估促成9690萬美元商機

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捷克近160人訪團抵台，為促進雙邊商務合作，經濟部國際貿易局與外貿協會27日舉行「台捷經貿合作洽談會」，共57家捷商出席。（貿協提供）中央社記者曾智怡傳真 112年3月28日

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（中央社記者曾智怡台北28日電）台捷經貿關係持續升溫，經濟部國際貿易局與外貿協會舉辦「台捷經貿合作洽談會」成果豐碩，在航太、資通訊、綠能、機械、醫藥、旅遊業皆有斬獲，預期促成9690萬美元商機。

繼2020年捷克參議院議長率領89人官方及企業訪問團來台，今年眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）再率近160人大規模訪台，台捷關係越趨緊密。

為促進雙邊商務合作，經濟部國際貿易局與外貿協會昨天舉行「台捷經貿合作洽談會」，共57家捷商出席，是捷克訪台史上最大規模。

貿協今天透過新聞稿指出，捷商產業別多元廣泛，主要集中在資通訊及國防航太產業，另有能源、機械、營建、汽車、醫療、橡塑膠、公協會及服務業等，與台廠進行商務及技術交流。

本次洽談會邀請國內重要產業公協會組織及業者參與，包含工總、電電公會、機械公會、資訊安全協會，另有研究機構如國家太空中心、工研院等。貿協指出，當昨天共110家台廠與捷商進行175場次一對一洽談，預期促成9690萬美元商機，成果超乎預期。

航太方面，國防產業協會主任徐綬章及航太公會總幹事龔美旭皆表示，台灣在航太零組件製造是強項，樂見未來台捷攜手在航太領域共同發展。

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因應全球減碳浪潮，綠氫是歐洲新興研發技術焦點，捷商FOR H2ENERGY以發展氫燃料能源為主要業務，擁有生產、儲存、配電及加氫站技術；貿協指出，台灣業者看準2050淨零排放趨勢，未來在氫氣發電及儲存設備需求勢必大增，雙方有很大機會可以透過技術合作發展氫能市場。

此外，看準華航7月直飛布拉格旅遊商機，貿協表示，台灣旅行社業者與2家捷克旅行社業者及觀光巴士租賃業者洽談，未來兩國直飛勢必為業者帶來飯店住宿及觀光運輸更直接與緊密的合作關係，成為拓展台捷旅遊業的新里程碑。（編輯：林興盟）1120328