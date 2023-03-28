AI需求增強 宏碁旗下安圖斯2023年營收看增3成

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電腦品牌廠宏碁旗下雲端解決方案供應商安圖斯科技參加28日開展的智慧城市展。安圖斯總經理李占傑展示Altos aiWorks人工智慧運算平台，能讓開發者與資料科學家快速建立、訓練以及最佳化及部署機器學習模型。（安圖斯提供）中央社記者吳家豪傳真 112年3月28日

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（中央社記者吳家豪台北28日電）電腦品牌廠宏碁旗下雲端解決方案供應商安圖斯科技總經理李占傑今天表示，台灣、泰國和印度等3大主要市場動能延續，加上人工智慧（AI）需求增強，安圖斯今年整體營收目標年增3成。

安圖斯在今天登場的2023智慧城市展上公開多款自主研發或整合合作夥伴技術的人工智慧解決方案，包含瞄準人工智慧教育和研究的Altos aiWorks、智慧製造解決方案、智慧影像監控加速暨自動化應用服務解決方案等。

安圖斯超過6成營收來自政府及教育相關機構，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）從2020年開始影響全球，客戶減少預算，安圖斯營運也受到衝擊；去年各國陸續解封，安圖斯營運跟著回溫，2022全年合併營收約新台幣11億元、年增1.3倍。

李占傑受訪指出，今年前2個月安圖斯表現不錯，第1季有望優於去年同期，雖然大環境不佳，但安圖斯去年布局東南亞市場，已在泰國與印度成立子公司，與當地代理商合作，加上宏碁集團在印度設有生產基地，有助於運用在地生產優勢拿下政府標案；另外菲律賓也是今年看好的市場之一。

他表示，目前泰國與印度合計貢獻安圖斯整體營收約3到4成，加上台灣市場動能延續，看好今年安圖斯整體營收將年增3成，預計2024年公開發行。

針對AI相關業務，安圖斯攜手新創公司Nilvana旗下AI電腦視覺模型協作開發及應用落地解決方案，透過Nilvana Vision Studio與Nilvana Vision Inference Runtime兩大平台，提供專業的AI視覺辨識軟體，打造智慧製造解決方案，且能多人跨平台即時協作與標註，並搭配自動化標註。

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此外，宏碁旗下宏碁智通採用模組化設計的多元支付充電樁首度於智慧城市展亮相，展示完整結合智慧停車計費、充電計費以及更多科技應用的解決方案。

宏碁智通總經理游明豐說，近年電動車趨勢興起，純電車數量提升更須有足夠充電樁等基礎設施支應，宏碁智通將免綁會員、多元繳費的充電繳費服務，從路邊停車環境擴展至路外停車場，藉由前端設備模組化設計，提供業者彈性的停車充電服務。（編輯：林淑媛）1120328