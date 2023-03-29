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元太攜手夏普 推電子紙海報看板

2023/3/29 15:25
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（中央社記者潘智義台北29日電）電子紙廠商元太科技今天宣布，與日本數位看板領導企業夏普（Sharp Corporation）合作，推出電子紙海報看板應用。

元太發布新聞稿指出，與總部位於大阪縣堺市的Sharp於3年前展開合作，目標是結合各自優勢，透過電子紙數位海報的普及，為碳中和時代做出貢獻。Sharp將於4月初在日本市場推出42吋黑白電子紙數位海報顯示器（ePoster）。

元太說明，數位看板越來越受歡迎，不僅廣告商愛用，在公共場所及設施中，也經常用來作為即時傳遞資訊的通訊工具。但許多牆面因沒有電源供應，無法安裝數位看板，仍使用大量的紙質海報。

元太科技以獨有的專利電子紙技術，以不換畫面不耗電的特色創新革命性電子紙產品市場，包括電子書閱讀器、電子紙筆記本及電子貨架標籤等。電子紙技術實現了紙張轉變成數位動態顯示，並保有高度可視性和方便可攜性。

元太解釋，自2005年進入數位看板業務以來，Sharp透過「變化城市風貌、變化辦公室景緻」主題，成為市場領導者。Sharp不僅開發顯示器，更提供一站式數位顯示解決方案，滿足多元使用情境的需求，包括規劃、生產、諮詢、系統構建、安裝和維護等服務。

元太說明，電子紙數位海報不僅在顯示時零耗電，運用反射式顯示技術反射環境光線來顯示圖像，在越明亮的環境下，顯示效果越佳。

另外，因電子紙數位海報顯示器非常輕薄，Sharp將運用自身在數位看板的安裝和營運專業，以及遍及全日本的服務網絡，為難以安裝數位看板牌區域的紙質海報替換成電子紙數位海報。（編輯：張良知）1120329

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元太
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