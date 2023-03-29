公股高層將調整？莊翠雲：財政部有提建議名單

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（中央社記者范正祥台北29日電）民進黨立委郭國文今天質詢時問，公股銀人事是否將有異動。財政部長莊翠雲回應，有關公股高層的調整，目前還在行政院統籌研議當中；財政部有提供建議名單，但最後還是要行政院核定。

立法院財政委員會今天併案審查證券交易稅條例部分條文修正草案等案，莊翠雲列席。

郭國文今天質詢時提及，公股高層是否大異動，「大風吹，何時吹，吹到什麼程度」。莊翠雲表示，有關公股高層的調整，目前還在行政院統籌研議當中。

郭國文引述媒體報導，指出兆豐金董事長張兆順多次請辭，詢問張兆順的請辭是否會獲准。莊翠雲表示，張兆順確實有表達意願，這部分也會和其他公股人事部分併案考量。

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面對郭國文進一步追問，財政部對於公股高層異動是否有提供建議名單，莊翠雲說，有提供建議名單，但最後還是要行政院核定；至於財政部提供的公股高層調整建議名單，莊翠雲說，還沒有成熟、確定前，不方便說，現在「沒法說」。

對於公股高層調整的時間點，以及是否包括合庫及彰銀，莊翠雲指出，合庫及彰銀今年6月股東會即要改選，關貿應該也是6月改選。但她也說，改選是因為董事會任期到期，不代表一定會換人，「等答案出來就知道了」。（編輯：黃國倫）1120329