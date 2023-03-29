台杉投資與日本攜手合作 啟動第3支生技基金募資

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）台杉投資旗下生技基金交出漂亮成績單，至今已經投資26家公司，預計今年可投30家。台杉投資今天指出，將與日本投資人攜手合作，啟動第3支生技基金募資，希望今年有具體進展，資金順利到位。

台杉投資是由行政院國發基金於2017年8月出資4成設立的國家級投資公司，目前共管理6支基金，規模為新台幣257.5億元。

台杉投資的基金主要聚焦科技及生技兩大產業，其中生技基金包含2018年7月募資完成的59億元台杉水牛2號生技基金、2021年6月募資完成的16.4億元台杉水牛3號生技基金。

政府將生技產業列為重點發展產業之一，台杉投資也在扶植產業的過程中扮演重要角色。台杉生技基金合夥人沈志隆今天表示，2支生技基金共投資26家公司，其中水牛2號生技基金投資20家，已完成投資期布局，進入管理期。

沈志隆也宣布，生技基金下階段將結合國際投資者，引進國際資金、資源及經驗。台杉投資正規劃第3支生技基金，且為境外基金，預計與日本投資人攜手合作。

選擇與日本合作的原因，台杉投資說明，台灣與日本生技產業具有互補關係，另一方面，不論是產業界或是創投界，台日過去都有合作經驗，希望藉此進一步深化合作關係。

沈志隆表示，生技基金下一階段的中長期目標，將與國際投資人合作，選擇包括美國、日本、歐洲等已具下世代藥物開發經驗的產品，如基因療法等，藉由投資引入國際新項目及技術，帶動台灣生技產業的發展。

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沈志隆提醒，全球資金變化將成為生技產業發展的隱憂，前幾年因為Covid-19疫情，國際資金瘋狂投入全球生技產業，如今通膨、升息、中美貿易戰及最近才發生的矽谷銀行（SVB）倒閉事件，均使經濟展望趨於悲觀。

沈志隆進一步指出，生技醫療需要長期資金投入，面對不確定的經濟情勢，投資人會保守因應，或是因為升息而將資金重新配置到銀行賺取利息，這些因素都會增加生技產業募資的困難度，公司經營者必須要及早因應。（編輯：林淑媛）1120329