盧超群：未來5年全世界都在拚AI 台灣不應是追隨者

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（中央社記者張建中台北29日電）近期ChatGPT帶動AI新熱潮，台灣人工智慧晶片聯盟會長、鈺創董事長盧超群表示，人工智慧短短3個月內爆紅，全世界未來3到5年努力方向將是AI，台灣在這領域不是領導者，也不應是追隨者，呼籲政府資源適當分配積極發展。

台灣人工智慧晶片聯盟成立滿3年，已有151家廠商會員，今天舉辦科專成果發表記者會暨會員交流會。現場展示神盾的類比AI指紋辨識晶片、新思先進製程與AI晶片電子設計自動化（EDA）軟體、創鑫智慧7奈米AI加速晶片與模組、力積電邏輯與記憶體異質整合製程技術、凌陽跨製程小晶片技術、工研院超高速嵌入式記憶體技術。

盧超群說，人工智慧（AI）短短3個月內爆紅，全世界未來3到5年科技努力的方向將會是AI，現在對台灣是非常關鍵時刻，應該在半導體的基礎上，投入資源積極發展AI。

他表示，台灣在AI領域不是領導者，也不應是追隨者，而是成為創新、創造與執行的國家。台灣若能建立智慧產業，加上半導體製造，國力將會很強壯。而政府應將資源適當分配，投入社會教育及學程教育等。

針對動態隨機存取記憶體（DRAM）市況，盧超群受訪時說，在供應商紛紛減產，加上需求逐步回溫，預期景氣可望於第2季落底。（編輯：潘羿菁）1120329