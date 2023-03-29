數位資產服務商MaiCoin拚IPO 目標明年登創新板

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台灣交易量最大的數位資產服務商MaiCoin集團29日宣布IPO（初次公開發行）計畫，MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉說，目標2024年登上創新板。中央社記者吳家豪攝 112年3月29日

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（中央社記者吳家豪台北29日電）台灣交易量最大的數位資產服務商MaiCoin集團落地台灣市場將滿10年，今天宣布IPO（初次公開發行）計畫，與永豐金證券簽訂第一上市（櫃）輔導顧問合約，目標2024年登上創新板。

MaiCoin集團成立於2013年12月，陸續獲得日本金融集團SBI Group、國發基金等投資，服務業務包含MaiCoin數位資產買賣平台、MAX數位資產交易所、AMIS數位資產錢包託管、Qubic NFT技術整合服務等，是台灣虛擬貨幣交易量最大、協助最多企業用戶發行NFT（非同質化代幣）的數位資產集團。

MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉表示，MaiCoin集團成立近10年來，不放棄與政府和大眾溝通，從平台功能與用戶體驗、產品定位與適法性到監管議題等，目標讓虛擬貨幣與NFT成為大眾生活的一部分。

劉世偉說，MaiCoin集團相信政府與大眾對於創新產業是抱持開放且正向的態度，IPO對MaiCoin集團來說不是終點，而是讓數位資產主流化的另一個起點。

去年全球第2大加密貨幣交易所FTX宣布破產，掀起市場動盪，劉世偉坦言，去年加密貨幣泡沫破了，今年金融體系泡沫也破了，但MaiCoin仍一步一步邁向IPO，面向更廣泛的投資人和大眾，相信優質堅強的公司會繼續發展下去。

除了MaiCoin數位資產買賣平台、MAX數位資產交易所兩大主要業務之外，劉世偉認為，NFT肯定會成為未來主流，只是還需要一點時間，如同亞馬遜20年前開始賣書，現在可以賣水果和蔬菜送到消費者家中。區塊鏈的理念核心就是流動性，端看透過什麼工具或方式實現流動性。

他說，準備IPO的內部工作很多，接下來要每個月公布營收，由於虛擬貨幣結算相當複雜，未來一年在輔導期間會把相關工作盡量自動化，減少出錯空間。

雖然MaiCoin曾探索東南亞和日本等海外市場，劉世偉仍看好台灣成長潛力，目前MaiCoin台灣實名認證用戶約50萬人，占台灣總人口比例不高，未來還有很大的成長空間。（編輯：楊蘭軒）1120329