劉德音：中製半導體可能轉變 台灣應建構產業生態圈

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台灣半導體產業協會30日召開會員大會，擔任協會理事長的台積電董事長劉德音說，美國近來加強對於半導體設備、原物料出口管控，過去半導體零組件在中國製造的生態可能發生轉變，台灣應建構半導體產業生態圈。中央社記者張建中攝 112年3月30日

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（中央社記者張建中新竹30日電）台積電董事長劉德音今天表示，美國近來加強對於半導體設備、原物料出口管控，過去半導體零組件在中國製造的生態可能發生轉變，台灣電子、工具機等產業具有極高潛力，政府應掌握契機，建構半導體產業生態圈。

台灣半導體產業協會今天召開會員大會，擔任協會理事長的劉德音說，台灣堅實的電子、工具機、機械、塑化相關產業，具有極高的潛力能更高度的發揮與半導體產業間的綜效。

他表示，政府應掌握機會，建構半導體產業生態圈，引領產業升級，使台灣半導體產業在全球半導體產業持續成長的大趨勢下，繼續擔任台灣經濟發展先驅。

劉德音強調，面對產業成長的契機與全球情勢的變局，台灣半導體產業協會受總統蔡英文之託成立半導體產業總統顧問委員會，並於近期提出致總統台灣半導體產業建言書，針對全球局勢、產業策略、研發創新、綠色製造、人才培育、勞動力發展6大關鍵議題，提出政府施政可以採行的具體作為。

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劉德音表示，台灣半導體產業雖然在生產製造的技術領先全球，但為了維持長期的競爭優勢，在基礎科學與前瞻研究部分，必須有更多鼓勵研發創新的經費與資源投入。台灣同時必須發展產業生態系上游的關鍵自主技術，提高先進半導體設備與高階材料能夠在台灣生產能力。

劉德音說，2022年美中衝突、俄烏戰爭及兩岸議題，產生許多不確定性，台灣半導體產業成績依然亮麗，去年全球半導體總銷售值達5735億美元，年成長3.2%；台灣半導體產業產值達1623億美元，約新台幣4.8兆元，年成長18.5%。其中，晶圓代工製造及封測產業產值為全球第一，產業總產值及設計產業產值為全球第2。（編輯：林淑媛）1120330