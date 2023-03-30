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美中科技戰台灣二線晶圓廠受害？黃崇仁：沒那麼容易

2023/3/30 17:51
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（中央社記者張建中新竹30日電）美國強力圍堵中國半導體發展，市場猜測台灣二線晶圓廠將間接受到衝擊，力積電董事長黃崇仁今天表示，要威脅到台廠「沒有那麼容易」；此外，他也提到可以理解政府調漲電價的決定，廠商有能力吸收。

台灣半導體產業協會今天召開會員大會，出席會議的黃崇仁受訪時說，發展半導體很困難，不是外國想的那麼容易，他認為台灣半導體產業未來依然光明。

對於美國強力圍堵中國半導體產業發展，外界預期中國可能集中資源積極發展成熟製程，恐影響台灣二線晶圓代工廠及中小型IC設計廠。黃崇仁並不憂心，他表示，1座晶圓廠從規劃到能夠量產要花5年時間，要威脅到台廠「沒有那麼容易」。

黃崇仁肯定政府對半導體產業的支持度更高，不過，他對政府推出的「台版晶片法案」成效持保留看法，強調政府應照顧技術好的小公司。

針對4月起將調漲電價，黃崇仁理解政府調漲電價的作法，他說，台灣電價比起國際電價便宜，廠商有能力吸收，影響有限。

至於市況，黃崇仁表示，個人電腦及筆記型電腦市場庫存已經去化得差不多，預期需求可望逐步回溫。

對於台積電歐亞業務、研發資深副總經理侯永清當選台灣半導體產業協會理事長，黃崇仁說，台灣在軍事上與美國無法脫鉤，在經濟上則與中國無法脫鉤，期待侯永清在雙邊能有平衡的作法。（編輯：潘羿菁）1120330

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