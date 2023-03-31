拉高存放比 樂天銀今年將全力衝刺放款業務

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（中央社記者蘇思云台北31日電）國票金今天舉行法說會，外界關注旗下純網銀樂天銀營運狀況，國票金表示，樂天銀採取穩健策略，戶數目前達15萬戶，存放款也持續成長，今年也會進行策略聯盟，積極衝刺放款業務，提高存放比。

國票金今天下午舉行線上法人說明會，由國票金總經理蘇松輝跟其他主管共同出席。國票金去年稅後盈餘新台幣12億8798萬元，每股稅後盈餘0.41元，由於採會計穩健保守原則，依金管會函示提列特別盈餘公積，董事會決議不分派股利。

外界關注純網銀樂天國際銀行開業2年多的營運狀況，國票金表示，樂天銀行在存款餘額及開戶數穩定成長，客戶結構相對健康，2月戶數約15萬戶，存款規模新台幣210億元、放款18億元，存放比仍偏低，因此授信徵審流程也有優化，今年也會積極衝刺放款業務，提高存放比，後續也會有更多能量做其他業務投資。

國票金表示，目前純網銀在法人業務上仍有一些法規限制，如果太積極投資，也可能加快虧損，樂天銀整體採取穩健策略。配合金管會對純網銀業務的開放政策，樂天銀積極爭取試辦業務，與電子支付業、證券業及保險業規劃業務合作。

國票金指出，樂天銀已在今年1月16日與街口支付建立存款帳戶連結扣款服務，2月15日跟街口支付展開貸款導流活動。今年會跟其他同業進行策略聯盟，希望可以做更多放款，也開拓手續費來源，未來會申請試辦證券交割相關的業務以及法人薪轉戶等。

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國票金表示，鑑於近期美國銀行體系流動性壓力，主要子公司國際票券將持續強化債券資產品質與流動性安全，在美國聯準會與台灣央行升息步入尾聲之際，伺機回補置換優質債券，兼顧資產品質與提升收益率。國票金控今年1到2月稅後盈餘4億3655萬元，較去年同期成長5成以上，隨著升息循環近尾聲，營運已走出谷底。

此外，國票金致力永續經營發展，並且積極拓展綠色商機，包括綠能融資業務的發展、綠色票券承銷及綠色債券投資等業務積極投入，發展數位金融業務。（編輯：林淑媛）1120331