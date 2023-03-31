台馬海纜提前搶修一條 中華電：台馬通信恢復正常

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（中央社記者江明晏台北31日電）台馬兩條海纜2月初全斷，波及馬祖通訊，中華電信今天宣布，今天下午4時50分已修復其中一條，同時也恢復台馬通信服務正常。

中華電信兩條台馬海纜分別於今年2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜搶修案，中華電信今天宣布，下午4時50分已修復其中一條，同時也恢復台馬通信服務正常。

中華電信表示，未來會繼續爭取專業海纜船盡速抵台搶修另一條未修復海纜，以強化海纜備援；同時也會再克服萬難，增建台馬微波系統備援容量，提升台馬通信服務韌性。

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台馬兩條海纜在今年2月故障，波及馬祖地區民眾正常通訊狀況，僅靠微波擴容作業維持民眾部分上網需求，中華電緊急洽請多家國際海纜船抵台搶修，原先預計抵台搶修的國際海纜船最快只能在4月20日抵台，中華電信成功爭取提前，在3月底完成修復。

中華電強調，只要修復台馬海纜其中一條海纜，台馬通信網路就會完全恢復正常，因兩條海纜設計目的是互為備援。（編輯：林淑媛）1120331