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如興去年第3季財報出爐 累計每股虧3.96元

2023/3/31 19:39
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（中央社記者賴言曦台北31日電）牛仔褲廠如興因未能準時繳交財報，股票去年8月中起就被證交所停止買賣，今天如興公告，已向董事會提報2022年第3季合併財報。

如興去年前3季累計合併營收136.41億元，稅後淨損32.40億元，每股虧損3.96元。

如興去年中發生高層異動但延遲發布重訊事件，接著爆發財務危機，加上去年第2季財報遲遲未出爐，遭台灣證券交易所公告去年8月18日停止買賣；金管會當時示警，若如興無法在去年8月18日後6個月內補交財報，最快將在今年4月2日下市。

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如興雖於今年1月中旬交出半年報，但證交所曾表示，如興需在5月16日前補交去年第3季財報，否則6月仍恐面臨下市。

如興去年第3季財報今天出爐，董事長張水江接受中央社記者電訪時指出，接下來如興目標5月初完成2022年第4季財報查核工作；公司營運方面不受財報難產風波影響，雖然目前歐美仍籠罩高庫存的壓力，但預估今年營運可望好過去年，維持正成長。（編輯：楊蘭軒）1120331

#如興
#張水江
#證交所
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