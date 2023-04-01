AI刺激伺服器成長 分析師：企業客製化需求更強

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（中央社記者吳家豪台北1日電）聊天機器人ChatGPT帶動人工智慧（AI）熱潮，法人預估AI需求成長將推升伺服器出貨量與均價上揚，並刺激中央處理器、散熱與電源供應規格升級。分析師認為，生成式AI的企業客製化需求將大於消費市場需求，更值得期待。

研究機構IDC Taiwan跨產品與顧問服務研究副總監嚴蘭欣接受中央社記者採訪指出，ChatGPT是一種自然語言技術，基礎是大量數據分析與蒐集，有點類似機器學習，根據蒐集到的資訊產生有意義內容，用自然語言方式呈現。

類似ChatGPT的生成式AI（Generative AI）目前應用較偏向消費市場，嚴蘭欣認為，更大的需求來自企業端，注重客製化，聚焦企業內部資訊和特定領域的數據，是一塊值得期待的市場。

以零售業為例，嚴蘭欣指出，電商業者內部進行客戶喜好分析，過去需要彙整很多報表，運用ChatGPT可以提供更精準的下一步建議，縮短公司決策時間，也代表生成式AI背後的資料中心將需要擴充儲存空間和運算能力，伺服器產業有望受惠。

凱基投顧分析，AI伺服器通常會搭載繪圖處理器（GPU），例如輝達（Nvidia）的H100、A100 GPU，每顆單價1萬至2萬美元（約新台幣30.5萬元至61萬元），假設1台AI伺服器配備2顆以上GPU，價格將超過3萬美元，高於一般伺服器平均售價約7000至1萬美元。

根據研究機構TrendForce的統計，截至2022年為止，AI伺服器出貨量占整體伺服器比重近1%，2023年在聊天機器人相關應用的加持下，預估AI伺服器出貨量將年增8%，2022年至2026年複合成長率將達10.8%。

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凱基投顧預測，2023年AI伺服器出貨將年增雙位數百分比，優於全球伺服器平均年增低個位數百分比（約1%至3%），未來幾年AI應用將持續推升伺服器出貨量。由於AI伺服器平均售價較高，預估2023年AI伺服器將占全球伺服器產值的15%到20%，2024至2025年將攀升至20%到30%。

在AI成長趨勢下，凱基投顧看好伺服器產業中，雲端服務供應商（CSP）客戶占比較高的代工業者，例如緯穎、廣達；另外也看好產品規格升級、均價上揚的零組件供應商，包括雙鴻、奇鋐、嘉澤、健策、台達電、光寶科與金像電。（編輯：郭無患）1120401