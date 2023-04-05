參加台灣2023智慧城市展 巴西訪團成果豐碩

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巴西聖保羅州瓜魯柳斯、利培勞普里托、南大河州法羅皮利亞及佛羅雷斯達古尼雅等共16個城市市長和代表3月底參與台灣2023智慧城市展活動。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 112年4月5日

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（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）巴西市政商貿訪問團一行近40人透過駐聖保羅辦事處安排，3月28日至31日參加台灣2023智慧城市展並拜會台灣廠商開拓商機，成果豐碩，訪問團將於4月6日返回巴西。

巴西聖保羅州瓜魯柳斯（Guarulhos）、利培勞普里托（Ribeirão Preto）、南大河州法羅皮利亞（Farroupilha）及佛羅雷斯達古尼雅（Flores da Cunha）等共16個城市市長和代表參與台灣2023智慧城市展，順利完成數場雙邊閉門官方會議，與桃園市長張善政及高雄市副市長林欽榮交換市政經驗，也到台北市府拜會市長蔣萬安，積極推動台巴城市交流合作。

經濟部國際貿易局與台北市電腦公會特別為巴西訪團在3月29日舉辦「台巴西智慧產業供應鏈：國際商機研討會及貿洽媒合會」，會中台北市電腦公會分別與巴西B&A律師協會、Trino Polo資訊協會及Mobicaxias協會簽署合作備忘錄（MOU），並邀請兩國業者與會，完成40場次商機洽談。

巴西南大河大學校長瑞契（Gelson Rech）3月30日率領團員共14名拜會台灣科技大學校長顏家鈺及化工系教授暨永續能源發展中心主任黃炳照，雙方就強化研究人員交流及石墨烯技術應用合作交換意見，為台巴在高科技及尖端應用等領域搭建合作軌道。

巴西商業訪團3月31日拜會亞旭電腦公司新北市中和總部，由董事長林成貴和團隊接待，亞旭電腦公司除簡介在資通訊科技（ICT）、物聯網（IoT）及第5代行動通訊（5G）科技產品最新應用外，也實地展示智慧交通解決方案成果，如太陽能電子紙智慧站牌及智慧公車動態系統等，雙方希望以台灣經驗結合巴西智慧城市商機，開拓台巴智慧產業合作願景。

巴西團員此行開展市政商貿交流，成果豐碩，團員都表示滿意，之後將在各州工商會分享訪台經驗，並就雙方具競爭利基與未來願景之產品與市場展開合作，落實這次參展交流成果。（編輯：郭中翰）1120405

巴西商業訪團南大河大學校長瑞契（中）3月30日率領團員造訪國立台灣科技大學。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 112年4月5日